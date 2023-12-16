اخبار الرياضه

يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام جنوى في الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

يوفنتوس - جنوى

يوفنتوس - جنوى

تعادل فريق يوفنتوس مع نظيره جنوى 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة .

وأقيمت مباراة يوفنتوس ضد نظيره جنوى مساء الجمعة، على ملعب لويجي فيراريس في افتتاح مباريات الجولة 16 من الدوري الإيطالي 2023 – 2024.

أنهى نادي يوفنتوس الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله اللاعب فيدريكو كييزا بالدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني نجح فريق جنوى في إدراك التعادل عن طريق اللاعب ألبرت جوزموندسون بالدقيقة 48 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة رفع نادي يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة ويحتل المركز الثاني خلف فريق إنتر ميلان المتصدر برصيد 38 نقطة.

فيما يحتل فريق جنوى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا