يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام جنوى في الدوري الإيطالي

تعادل فريق يوفنتوس مع نظيره جنوى 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة يوفنتوس ضد نظيره جنوى مساء الجمعة، على ملعب لويجي فيراريس في افتتاح مباريات الجولة 16 من الدوري الإيطالي 2023 – 2024.

أنهى نادي يوفنتوس الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله اللاعب فيدريكو كييزا بالدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني نجح فريق جنوى في إدراك التعادل عن طريق اللاعب ألبرت جوزموندسون بالدقيقة 48 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة رفع نادي يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة ويحتل المركز الثاني خلف فريق إنتر ميلان المتصدر برصيد 38 نقطة.

فيما يحتل فريق جنوى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.