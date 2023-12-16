تأجيل مباراة الاهلي أمام الزمالك في قمة الدوري بعد تأهله لنصف نهائي مونديال الأندية

قررت رابطة الأندية المصرية، تأجيل مباراة الاهلي ضد الزمالك في قمة بطولة الدوري، بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال عامر حسين المشرف على إدارة مسابقات الكرة المصرية، إنه سيتم تأجيل مباراة الاهلي ضد الزمالك في قمة الدوري، والمقرر لها يوم 15 فبراير المقبل.

وأوضح حسين في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيعلن خلال الساعات القادمة، عن تأجيل مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

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وأشار إلى أن مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد ستكون يوم 15 أو 16 فبراير المقبل، وسيتم تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك.

وأفاد بأن مباراة القمة كان مقررًا لها يوم 15 فبراير المقبل، لكن بعد تأجيل مواجهة شباب بلوزداد سيكون من المستحيل إقامتها في الموعد.

وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.