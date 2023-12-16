فابينيو يتغنى بـ الاهلي ويوضح سبب خسارة الاتحاد في كأس العالم للأندية

أشاد البرازيلي فابينيو، لاعب وسط فريق الاتحاد السعودي، بفريق الاهلي عقب مباراة الفريقين بكأس العالم للأندية 2023.

وخسر الاتحاد السعودي أمام نظيره الاهلي بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية حاليًا وتستمر حتى 22 ديسمبر.

وصرح “فابينيو” عقب المباراة: “حصلنا على بعض الفرص الخطيرة في الشوط الأول، ولكن الخط الدفاعي لم يكن موحدًا، ولم نضغط بشكل قوي على لاعبي الاهلي”.

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وأضاف: “الاهلي فريق لديه جودة عالية وأظهر ذلك، وحاولنا خلق فرصًا أكثر، لكن في أخر المطاف لم نحقق ولم نخلق المساحات التي نريدها”.

وتابع: “لاعبو الاهلي كانوا يدافعون بشكل جيد، وبالتالي أظهروا أنهم كانوا أكثر استعدادًا منا”.

ووجه رسالة لجماهير الاتحاد: ” علينا أن نرفع رؤوسنا أعرف أننا كنا نضع الكثير من الآمال على هذه البطولة، وهي منافسة خاصة ولم نُشارك بها منذ فترة طويلة واستعدينا لها ولكن لم نظهر بأفضل مستوى لنا”..