الكشف عن أفضل لاعب في مباراة الاهلي ضد الاتحاد السعودي

فاز مروان عطية لاعب الفريق الكروي بالنادي الاهلي، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز فريق الاهلي على نظيره الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 على ملعب “الجوهرة المشعة”.

وسجل ثلاثية الاهلي في شباك اتحاد جدة، التونسي علي معلول في الدقيقة 22، وحسين الشحات في الدقيقة 59، وإمام عاشور في الدقيقة 62، فيما أحرز هدف العميد الوحيد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة (90+2).

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وسيلاقي الاهلي نظيره فلومنينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية يوم 18 ديسمبر الجاري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأحمر ضد نظيره فلومينينسي البرازيلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.