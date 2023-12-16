شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مواجهة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري فى أفريقيا بسبب فلومينينسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" من الإعلان عن تأجيل مواجهة فريق الاهلى أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي كان المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى عقب تأهل الفريق الاحمر الى الدور قبل نهائى من عمر بطولة كاس العالم للأندية.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تأهله إلى نصف النهائي عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية.