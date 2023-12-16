شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. عمر جابر: الأهلى تواصل معى لكنى زملكاوى وهدفنا كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر جابر نجم نادي الزمالك والمنتخب، كواليس دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضمه خلال فترة احترافه بنادي بازل السويسري.

وقال عمر جابر عبر برنامج "كابيتانو مصر" المذاع على أون تايم سبورت: حصل تواصل بيني وبين الأهلي، لكن الجميع يعلم مدى تعلقي بالزمالك، حدث كلام غير مباشر لكني زملكاوي وعائلتي كلها زملكاوية.

وأضاف: الزمالك عندما يشارك في أي بطولة فهو مرشح للفوز بها الجميع يعلم ذلك جماهير ولاعبين، هذا الموسم مختلف واللاعبين لديهم تركيز كبير، الموسم الماضي لم يكن جيدا، فقد خسرنا بطولات، وهناك مشاكل نعلمها أتمنى أن يتم حلها خلال يناير، ولازم ناخد كل البطولات.

وتابع: أعرف شيكابالا من قبل ان يتم تصعيدي للفريق الأول هو نفس الشخص الطيب عندما أحتاجه أجده، وفي الكرة هو من أحرف اللاعبين، لاعب كبير وقائد للفريق، ووحشنا الاحتفال بتاعه بالبطولات ونتمنى نحققه السنة دي.

واستطرد: لم أفكر فيما بعد كرة القدم، ولكن سيكون شيئا له علاقة بالكرة سواء تدريب أو إداري، بحب اللعب في الظهير الأيمن ولكن الآن أفضل رقم 8.

وأردف: لعبت مع محمد صلاح وشيكا وأيمن حنفي، ولكن مصطفى فتحي من أكثر اللاعبين الذين كنت أفضل اللعب معهم.

واختتم: آخر فيلم شاهدته أجنبي، وفيلم المطاريد، وبسمع ويجز، زوجتي وقفت بجانبي كثيراً دائماً تنصحني وبسمع منها وتزوجنا بعد قصة حب من المدرسة، أتمنى تحقيق بطولة أفريقيا مع الزمالك ومع المنتخب.