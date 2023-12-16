شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل إلى نصف النهائى للمرة الرابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، 2021، 2022، 2023، ويليه الهلال السعودي والذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، 2022.

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي

في الوسط الدفاعي: نجولو كانتي- فابينيو

في الوسط الهجومي: رومارينيو- فيصل الغامدي- كورنادو

في الهجوم: كريم بنزيمة.

وأدار المباراة الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا ويعاونه كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).