شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات بعد الفوز على اتحاد جدة: هذا هو الأهلى يظهر فى المباريات الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حسين الشحات لاعب الأهلي عن سعادته عقب فوز فريقه على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وقال "إن فريقه حقق فوزا كبيرا على الاتحاد السعودي في ملعبه ووسط جمهوره".

وأضاف أن "اتحاد جدة هو ناد كبير في آسيا والدوري السعودي، وكنا نعمل حسابهم كما كانوا يعملون حسابنا قبل المباراة".

وتابع: "أبارك لجمهور الأهلي الذي كان يدعمنا من أول دقيقة كما أبارك لمجلس الإدارة وأتمنى الشفاء للعامري فاروق نائب رئيس النادي وابارك لأهلي وزوجتي ووالدتي".

واختتم الشحات حديثه قائلا: "هذا هو الأهلي يظهر في المباريات الكبيرة والمستويات العالية، واللاعبين كانت تركز من أول دقيقة ونجحنا في تحقيق الفوز، وركزنا من البداية على تحقيق الفوز والله كلل مجهودنا في الفوز بثلاثية".