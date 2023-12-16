شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق شحته يهزم هشام عبد الرسول 2/1 ويتأهل للنهائى والان مع تفاصيل الخبر
ووجه عمر جابر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، رسالة تحفيزية للاعبي برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، وذلك قبل خوض مباراة الدور نصف النهائي.
وقال عمر جابر للاعبين: كان نفسنا في سنكم نبقى مع نجوم كبار، عندكم فرصة تقدموا نفسكم بشكل كويس للجماهير، وكل ما توصل للدور النهائي الأعصاب بتكون مشدودة، لكن انزل متع نفسك وأدي اللي عليك.
وانطلق الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر فى يوليو الماضى من خلال جولته فى المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، ويعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.
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