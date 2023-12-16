شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق شحته يهزم هشام عبد الرسول 2/1 ويتأهل للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، على نظيره هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي، بنتيحة 2/1، في مباراة إياب الدور نصف النهائي ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وبهذه النتيجة يتأهل فريق شحته إلى الدور النهائي.

ووجه عمر جابر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، رسالة تحفيزية للاعبي برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، وذلك قبل خوض مباراة الدور نصف النهائي.

وقال عمر جابر للاعبين: كان نفسنا في سنكم نبقى مع نجوم كبار، عندكم فرصة تقدموا نفسكم بشكل كويس للجماهير، وكل ما توصل للدور النهائي الأعصاب بتكون مشدودة، لكن انزل متع نفسك وأدي اللي عليك.

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وانطلق الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر فى يوليو الماضى من خلال جولته فى المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، ويعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.