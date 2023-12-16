شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعادل إنجاز بنزيما التاريخي في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عادل حسين الشحات لاعب الأهلي الرقم القياسي للفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، بعدما نجح في التسجيل في 4 نسخ مختلفة في بطولة كأس العالم للأندية، بهدفه في مرمى اتحاد جدة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الجوهرة المشعة في ربع نهائي مونديال الأندية.
وسجل حسين الشحات في كأس العالم للأندية في 4 نسخ مختلفة أعوام، 2018 و2021 و2022 و2023، حيث سجل في أول مشاركة مع العين الإماراتي وسجل في 3 مشاركات مع الأهلي.
فيما سجل بنزيما في 4 نسخ مختلفة أعوام 2014 و2016 و2022 و2023 مع ريال مدريد في أول 3 نسخ ومع اتحاد جدة في آخر نسخة.
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.
ووصل الأهلي إلى الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.
وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.
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