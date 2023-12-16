شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعادل إنجاز بنزيما التاريخي في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادل حسين الشحات لاعب الأهلي الرقم القياسي للفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، بعدما نجح في التسجيل في 4 نسخ مختلفة في بطولة كأس العالم للأندية، بهدفه في مرمى اتحاد جدة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الجوهرة المشعة في ربع نهائي مونديال الأندية.

وسجل حسين الشحات في كأس العالم للأندية في 4 نسخ مختلفة أعوام، 2018 و2021 و2022 و2023، حيث سجل في أول مشاركة مع العين الإماراتي وسجل في 3 مشاركات مع الأهلي.

فيما سجل بنزيما في 4 نسخ مختلفة أعوام 2014 و2016 و2022 و2023 مع ريال مدريد في أول 3 نسخ ومع اتحاد جدة في آخر نسخة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.