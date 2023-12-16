شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: "لازم الكل يعرف قيمة الأهلى لأننا أبطال أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدولى التونسى على معلول نجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن سعادته بتحقيق الفوز على فريق اتحاد جدة، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال معلول، فى تصريحاته عقب المباراة: "مبروك للأهلى وجماهيره ولاعبيه، الروح والعزيمة كانت حاضرة واستطعنا الفوز على فريق مدجج بالنجوم".

وأضاف معلول: "طوال الأسبوع كنا نحضر للمباراة والروح والعزيمة جعلتنا حاضرين لتحقيق الفوز، ولازم الكل يعرف قيمة الأهلى لأننا أبطال أفريقيا".

ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" اتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة إتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسى البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.