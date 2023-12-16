شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: تصدى الشناوى لركلة جزاء "بنزيما" نقطة تحول فى المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي أن المارد الأحمر دائمًا ما يقدم مباريات كبيرة أمام الفرق الكبرى ببطولة كأس العالم للأندية، وهو ما ظهر أمام اتحاد جدة.

وقال محمد يوسف، في تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري أن تصدى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لركلة جزاء كريم بنزيما كان نقطة تحول في المباراة وتسبب في إحباط لاعبي اتحاد جدة".

وأضاف محمد يوسف: "فريق الأهلي استحق الفوز الكبير على اتحاد جدة والتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية".