شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: تصدى الشناوى لركلة جزاء "بنزيما" نقطة تحول فى المباراة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي أن المارد الأحمر دائمًا ما يقدم مباريات كبيرة أمام الفرق الكبرى ببطولة كأس العالم للأندية، وهو ما ظهر أمام اتحاد جدة.
وقال محمد يوسف، في تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري أن تصدى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لركلة جزاء كريم بنزيما كان نقطة تحول في المباراة وتسبب في إحباط لاعبي اتحاد جدة".
وأضاف محمد يوسف: "فريق الأهلي استحق الفوز الكبير على اتحاد جدة والتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية".
حقق فريق الأهلي فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.
ونجح "نسور" الأهلي في تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" اتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.
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