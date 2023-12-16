شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلتا جزاء من الـVAR وبطاقة حمراء الأبرز فى لقاء الأهلى واتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى المصرى واتحاد جدة السعودى

المسابقة: ربع نهائي كأس العالم للأندية

النتيجة: ثلاث أهداف مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: خيسوس فالنزويلا

مساعد أول: خورخى اوريجو

مساعد ثان: توليو مورينو

حكم رابع: كوانا واجو

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا والتى تخللتها حالات جدلية كثيرة، سواء من الـVAR أو من حكم المباراة كانت أبرز حالات المباراة كما يلى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 20 يقوم الـVAR باستدعاء الحكم ليقوم باحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى بداعى لمسة اليد على مدافع الاتحاد والقرار صحيح وتدخل سليم من الـVAR.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 41 يقوم الـVAR أيضاً باستدعاء الحكم ليذهب ويشاهد لمسة يد على مدافع الأهلي محمد عبد المنعم ويعود باحتساب ركلة جزاء لصالح الإتحاد وقرار خطأ من الـVAR باستدعاء الحكم، حيث إن الاحتكاك البدنى من لاعب الاتحاد أحمد حجازى هو الذي سبب نوعا من أنواع عدم الاتزان للاعب الأهلى محمد عبد المنعم حيث اصطدمت بيده الكرة بعد هذا الاحتكاك، وبالتالى فقد عبد المنعم السيطرة على جسمه، وكان يجب على الحكم عدم احتساب ركلة الجزاء.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 81 لمسة يد على مدافع الأهلي والحكم يشير باستمرار اللعب نتيجة أن اليد داخل الجسم والقرار صحيح.

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 88 طرد غير صحيح للاعب الأهلى موديست، حيث إن القوة المستخدمة ضعيفة، وبالتالى المخالفة لا تستحق البطاقة الحمراء.

اللياقة البدنية: كانت جيدة على مدار شوطى المباراة وتميز الحكم بالتحركات الجانبية والقطرية وتوقع مسار اللعب.

الحكام المساعدون: نجح الحكمان المساعدان فى ضبط حالات التسلل والتعاون بالقرارات التحكيمية مع الحكم طبقا للقانون نتيجة التركيز والتمركز الجيد.

الـVAR: تدخل صحيح فى احتساب ركلة جزاء الأهلى، ولكن التدخل خطأ فى ركلة جزاء الاتحاد.