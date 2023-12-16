شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023، فى مقدمتها: الزمالك يوفر طائرة خاصة للفريق فى رحلة أنجولا لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية.

الزمالك يوفر طائرة خاصة للفريق فى رحلة أنجولا لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، توفير طائرة خاصة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم للسفر إلى أنجولا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة، فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها 20 ديسمبر الجاري.

الأهلى يهزم اتحاد جدة بثلاثية تاريخية ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

حقق فريق الأهلي فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

فيتوريا يرفض إقامة معسكر إعداد المنتخب لأمم أفريقيا خارج مصر

رفض روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عروضاً لإقامة معسكر إعداد الفراعنة لأمم أفريقيا فى الخارج، على أن يلعب منتخب مصر وديتين مع منتخبات أفريقية أو آسيوية.

منتخب الشباب يهزم الفريق الأول بالاتصالات 2/1 فى ختام معسكره بالقاهرة.. صور

اختتم منتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض، معسكره بالقاهرة اليوم، الجمعة، بفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرية للاتصالات - الذي يلعب بدوري المحترفين - بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينها علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة .

التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية وسموحة فى دورى Nile

حسم التعادل السلبى مواجهة الداخلية وسموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري دوري nile.

المقاولون العرب يفوز على الطلائع 2/1 ويحقق أول انتصار فى دورى Nile

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أولى انتصاراته في دوري Nile، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري.

زد يصعد للمركز الثانى فى دورى Nile بعد الفوز على فاركو 2-1