شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان: الدورة الودية بالإمارات ستكون أفضل إعداد.. وشعبية الزمالك طاغية عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الدورة الودية ستكون أفضل إعداد للقلعة البيضاء خلال فترة التوقف الدولي.

وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "أندية الاتفاق السعودي وأم صلال القطري والوحدة الإماراتي سيشاركون في الدورة وستكون احتكاك قوي لنادي الزمالك".

وأضاف: "اسم نادي الزمالك وشعبيته كبيرة للغاية في الوطن العربي، وستكون هناك دورة ودية أخرى في الإماراتي خلال فترة التوقف الدولي".