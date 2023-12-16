شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي السعودي وليد الفراج يعلق على ثلاثية الأهلى في اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى السعودى وليد الفراج على الفوز التاريخى الذى حققه الأهلى المصرى على اتحاد جدة السعودى، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه على تويتر: "يحق لكل جماهير النادي الأهلي المصري أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الأحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها، ألف مبروك للملايين من أنصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الأفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي".



وليد الفراج

ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" إتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.