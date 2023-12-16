شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: لم أخصص لاعبا لمراقبة بنزيما.. وتصدى الشناوى لركلة الجزاء كان حاسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلى بأن التحضير الجيد والعمل الجماعى من أسباب تحقيق الفريق الأحمر الفوز على اتحاد جدة السعودى، وأنه لم يخصص لاعبا لمراقبة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جده السعودى.

وقال كولر، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، إن تصدى محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى لركلة الجزاء كان حاسما في اللقاء، وساهم في الفوز بشكل كبير، حيث منح زملاءه الثقة، وساعدهم فى الاحتفاظ بالتقدم في النتيجة.

وأشار كولر إلى أن التركيز حاليا على مواجهة نصف النهائي وليست المباراة النهائية، حيث إن هناك أحاديث أرفض الرد عليها؛ بسبب عدم تجاوز الدور نفسه.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تأهله إلى نصف النهائي عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية.

وفاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجوهرة المشعة مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.