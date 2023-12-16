شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي "عقدة السنين" أمام اتحاد جدة.. بعد الفوز بثلاثية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي في إنهاء "عقدة" اتحاد جدة بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، بمونديال الأندية في السعودية.

والتقى الأهلي مع اتحاد جدة قبل مباراة الليلة في 4 مواجهات وكانت أولى المواجهات بين الفريقين عام 1992 وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتكررت المواجهة بين الأهلي وإتحاد جدة عام 1995 في السعودية، وفاز فيها الفريق السعودي بهدف نظيف ، وتجددت المواجهات بين بطلي مصر والسعودية في بطولة السوبر المصري السعودي نسخة 2001، التي انتهت بخسارة الأهلي 2/3 في القاهرة.

أما رابع المواجهات بين الأهلي وإتحاد جدة فكانت في كأس العالم للأندية عام 2005، وفاز فيها إتحاد جدة بهدف نظيف سجله محمد نور.

وحقق الأهلي فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" إتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة إتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي ، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62 ، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للإتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينزي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.