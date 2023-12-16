شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير : التركيز سر تألق الشناوى أمام اتحاد جده وكنت أثق من الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الاهلى أن تركيز زميله محمد الشناوى كلمة السر في التألق اليوم أمام اتحاد جده السعودى حيث يعد الحارس بمثابة نصف قوة الفريق داخل أرض الملعب.

وأضاف مصطفى شوبير خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق كنت أثق في فوز الأهلى اليوم حيث كان الجميع أنه لا بديل لدينا غير الفوز وتحقيق الانتصار من قبل جميع أفراد بعثة الاهلى وليس اللاعبين داخل القائمة فقط.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تأهله إلى نصف النهائي عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية.

وفاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجوهرة المشعة مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.