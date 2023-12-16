شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: هناك تنسيق مع عامر حسين بشأن مشاركة الزمالك فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك تنسيقا مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة من أجل بطولة كأس الرابطة.

وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "إذا اتفقت مواعيد بطولة كأس الرابطة مع الدورة الودية للزمالك سنشارك بمجموعة من قطاع الناشئين وذلك لكي يكتسبوا المزيد من الخبرات".

وأضاف: "النتائج في كأس الرابطة لا تهمنا ولكن ما يهمنا هو الوقوف على الأداء ومستوى اللاعبين الناشئين".