شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: هناك تنسيق مع عامر حسين بشأن مشاركة الزمالك فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك تنسيقا مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة من أجل بطولة كأس الرابطة.
وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "إذا اتفقت مواعيد بطولة كأس الرابطة مع الدورة الودية للزمالك سنشارك بمجموعة من قطاع الناشئين وذلك لكي يكتسبوا المزيد من الخبرات".
وأضاف: "النتائج في كأس الرابطة لا تهمنا ولكن ما يهمنا هو الوقوف على الأداء ومستوى اللاعبين الناشئين".
وأكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء من حقها أن تقلق على الفريق في الوقت الحالي، مشددا على أن المجلس يعمل بقوة لإعادة لفريق لوضعه الطبيعي.
وتابع: "مجلس الزمالك يُقدر قلق جماهير الزمالك على مستقبل الفريق، ولا نتخذ قرارات بعشوائية وتسرع، ونحاول أن نبني فريق لمستقبل القلعة البيضاء".
واستطرد: "نسعى فى الوقت الحالي إلى تدبير المبالغ المالبية للمرحلة القادمة وأهمها فتح باب القيد، وخزينة نادي الزمالك ستسفيد ماليا من المشاركة في الدورتين الوديتين في الإمارات".
وأردف: إن المجلس نجح في إنهاء أزمة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق الأبيض بكل هدوء ، مضيفا : "المجلس أنهى أزمة أوسوريو بدون أن يلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم، ونعمل في هدوء لتوفير كل الإمكانيات الممكنة للاعبين وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي".
واختتم أحمد سليمان حديثه قائلا: "تمكنا من توفير مبالغ مالية للاعبين السابقين الذين اشتكوا النادي خلال الفترة الماضية".
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