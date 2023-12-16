شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: لاعبو الأهلى قد المسئولية.. وندخل أى بطولة بحثا عن المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد الشناوي لاعب الأهلي عن سعادته عقب فوز فريقه على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدا أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، كما أن الجمهور كان حافزا كبيرا لنا.

وقال الشناوي، خلال تصريحات تلفزيونية: "كانت مباراة كبيرة ولعبنا مع فريق كبير بحجم اتحاد جدة ونجحنا في تحقيق الفوز والصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية".

وأضاف: "علينا أن نحتفل اليوم بعد الصعود إلى نصف نهائي مونديال الأندية، ومن الغد نبدأ التركيز في المباراة القادمة".

وتابع: لم يكن لدي شك 1% في لاعبي الأهلي والجهاز الفني ومن اول المباراة واثقين في الفوز، لأن الأهلي يدخل أي بطولة من اجل المركز الأول".

واختتم الشناوي حديثه بأن تصديه لركلة الجزاء التي سددها كريم بنزيما توفيق من الله و"نعمل على أنفسنا لتقديم أفضل وحل كل المشاكل الفردية، وقدمنا مباراة كبيرة أمام اتحاد جدة".