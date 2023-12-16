شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلى فرض شخصيته أمام اتحاد جدة.. والفوز مهم قبل مباراة فلومينينسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3 / 1 في ربع نهائي كأس العالم للأندية والتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، مشيرًا إلى أنهم أثبتوا أنهم على مستوى جيد.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي: "الأهلي أثبت جودة ومستوى اللاعبين، والفريق قدم أداء جيدا، وكل مباراة يختلف الأداء فيها عن الأخرى؛ لأن الخصم يكون مختلفًا أيضًا، وسعيد بما قدمه فريقه".

وتابع: "الأهلي أبلى بلاء حسنًا، وحاول تسجيل الأهداف، والكل كافح من أجل الفوز وتحقيق الانتصار على أرض الملعب وتقديم قصارى جهده".

واستطرد: "كنت أعلم صعوبة مباراة اتحاد جدة، وحاولت مع الجهاز المعاون فرض شخصية الفريق في الملعب وجعل الأمور صعبة على الخصم، ولاعبو الأهلي أدوا ما عليهم في اللقاء والمهمة تمت بنجاح وأثبتوا أنهم فريق مميز وجماعي".

وعن مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال، قال: "علينا التركيز في الاستعداد للمباراة القادمة وإعداد الخطة المناسبة للعب والفوز، وسأتحدث مع لاعبيه حول المباراة القادمة، والفريق يلعب الدور نصف النهائي حاليًا ولم يصل للنهائي بعد، وسنواجه فريقا قويا يملك مهارات فردية وروحا عالية، فقد تابعته في مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس وكان أداؤه مميزا".

واختتم كولر حديثه قائلا: "الفوز على اتحاد جدة يمنحهم دفعة معنوية قوية وسأقوم بتحليل أداء فريق فلومينينسي البرازيلي وطريقة لعبه ونكيف الخطة، ولا بد أن يكون لاعبو الأهلي مقتنعين بالفوز في هذه المواجهة".