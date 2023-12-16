غالتييه ينفي أن وصفه لاعبًا بـ"كينغ كونغ" كان عنصريًا

الرياص - اسماء السيد - نيس (فرنسا): اعتبر مدرب نيس وباريس سان جرمان السابق كريستوف غالتييه الجمعة، أن مزاعم التمييز العنصريّ والدّيني ضدّه "مبالغ فيها".

وحضر غالتييه (57 عامًا) في محكمةٍ في نيس، بسبب تعليقات يُزعم أنه أدلى بها حول شهر رمضان واللاعبين المسلمين.

وانفجرت القضيّة في نيسان/أبريل الماضي، حين سُرّبت رسالة بريد إلكتروني أرسلها جوليان فورنييه مدير نيس الذي اتّهم غالتييه بالتمييز العنصريّ، إلى ديف برايلسفورد، مدير الرياضة في شركة إنيوس للبتروكيماويات مالكة النادي.

وذكَر فورنييه في الرسالة محادثةً مع مدرب نيس السابق بعدما كان الأخير محاطاً بمجموعةٍ من مشجعي الفريق في مطعم، وقال إن "هناك الكثير من المسلمين والسود" في النادي.

مسلمون

وأشار المدير في الرسالة إلى حادثة وقعت خلال رمضان عام 2022، اتّهم فيها غالتييه بالادعاء مرارًا وتكرارًا بوجود عدد كبير من المسلمين في النادي وطلب انتقالهم (إلى أنديةٍ أخرى).

كما اتهمه أيضًا بوصف أحد مدافعي فريقه بـ"كينغ كونغ".

واعترف مدرب الدحيل القطري حاليًا بما قاله عن اللاعب، لكنّه ادّعى أنه كان يعني أن الرجل لديه "بُنية قويّة".

وسبق أن نفى غالتييه المزاعم في نيسان/أبريل الماضي عندما نُشرت للمرة الأولى، ووعد أن يكون له كلمته في المحكمة.

وأضاف "لقد نشأت في مبنى حكوميّ وفي بيئة متعددة الثقافات ذات قيَم مشتركة واحترام للآخرين، بغضّ النظر عن أصولهم أو لونهم أو دينهم".

وأكمل "لا يمكنني قبول تشويه سمعتي بهذه الطريقة، لذلك قررت اتخاذ إجراءات قانونيّة ضد أي شخص يحاول الاضرار بسمعتي".

وكان غالتييه الذي قاد سانت إتيان وليل سابقًا قد أقيل من سان جرمان في تموز(يوليو) الماضي قبل عامٍ على انتهاء عقده، وانتقل بعد ثلاثة أشهر إلى الدحيل.