بعد الفوز على الاتحاد.. موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

تأهل الأهلي إلى نصف النهائي عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي ٣-١ في ربع نهائي مونديال الأندية.

حقق فريق الأهلي فوزاً مستحقا على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية .

سجل ثلاثية الأهلي ، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62 ، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للإتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينزي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.