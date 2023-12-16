الامارات | إيقاف مدى الحياة بسبب لكمة للحكم    

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُوقف الرئيس المستقيل لنادي أنقرة غوجو التركي، فاروق كودجا، مدى الحياة، إثر اعتدائه على حكم، حسب ما أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، أول من أمس.

كما عاقب مجلس التأديب في الاتحاد المحلي للعبة فريق أنقرة غوجو بفرضه عليه خوض خمس مباريات على أرضه خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، وغرّمه 66 ألف دولار.

وكان كودجا أعلن استقالته من منصبه، الثلاثاء الماضي، عقب حادثة الاعتداء.

ووجّه كودجا لكمة قوية إلى وجه حكم مباراة فريقه أمام ريزة سبور، التي انتهت بالتعادل 1-1، ما أدى إلى إلحاق الأذى بعينه.

وأعلن الاتحاد التركي الأربعاء استئناف مباريات الدوري، بعدما كانت قد عُلّقت الإثنين الماضي بسبب الحادثة. وأثارت الحادثة ردود أفعال رياضية وسياسية واسعة، حيث دان أيضاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، التعرّض بالضرب للحكم.

ووفقاً لتقارير صحافية محلية، استقال كودجا أيضاً من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان.

وصرّح كودجا لأحد الصحافيين في وقت سابق من هذا العام، أنه يمكن أن يفكر في الترشح لمنصب عمدة أنقرة، كمرشح عن حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية من المقرر إجراؤها في 31 مارس المقبل.