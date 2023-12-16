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الامارات | «ماراثون أدنوك أبوظبي» ينطلق اليوم بمشاركة 25 ألف عدّاء

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي و«أدنوك»، الجهتان المنظمتان لماراثون أدنوك أبوظبي، انطلاق النسخة الخامسة من الحدث العالمي صباح اليوم، بمشاركة قياسية تجاوزت 25 ألف عدّاء وعداءة من 186 دولة، إلى جانب نخبة من أبرز العدّائين والمصنفين الأوائل عالمياً.

وتضم قائمة المشاركين، الأوغندي أندرو كويموي، حامل لقب ماراثون ميلانو 2023، والكيني إلهام تانوي أوزبيلين، وإيميلي كيبتشومبا.

ويواكب الماراثون مختلف مستويات اللياقة البدنية عبر منح المشاركين فرصة الاختيار بين فئات عدة، بما في ذلك الماراثون (42.195 كيلومتراً)، وماراثون التتابع ومسافات 10 وخمسة و2.5 كيلومتر. وتنطلق السباقات من مواقع مختلفة قرب المقر الرئيس لشركة أدنوك على طريق الكورنيش، وتنتهي عند مجمع أدنوك قرب حديقة بينونة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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