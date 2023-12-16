الامارات | العروبة في مهمة تعزيز «صدارة الهواة»   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة 4.45 مساء اليوم الجولة 12 من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، بإقامة أربع مباريات أبرزها مواجهة العروبة مع «غلف يونايتد»، وتُقام في ملعب شباب الأهلي في منطقة العوير، بينما يستضيف مسافي الفجيرة، ويلتقي «غلف إف سي» مع التعاون، والظفرة مع «يونايتد إف سي». ويلتقي غداً، دبا الحصن مع الرمس، والجزيرة الحمراء مع سيتي، والحمرية مع الذيد، والعربي مع دبا. ويأمل العروبة المتصدر تعزيز فارق النقاط بينه وبين أقرب مطارديه، حيث يتصدر بـ28 نقطة، مقابل 22 نقطة للظفرة الثاني، ودبا الحصن ثالثاً بـ18 نقطة. وفي مقابل رغبة العروبة، يأمل «غلف يونايتد» أن يحرز الفوز ويتقدم إلى منطقة وسط الترتيب.

وتُعد مواجهة العربي مع دبا نقطة تحول لكل منهما للبقاء قرب مراكز الصدارة، فضلاً عن كونها قمة كروية، في المقابل يبحث الظفرة عن البقاء في مركز الوصيف بينما يسعى «يونايتد إف سي» إلى بلوغ المركز الثالث.