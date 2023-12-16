الامارات | «تقدير» تُحرز لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت المحطة الـ14 من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في السعودية، على ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية في الرياض، فوز المهرة «تقدير» المملوكة لـ«إيه أف البراق ومايزيان بنت السكبي» بلقب الشوط السادس والرئيس، الذي أقيم ضمن فئة «ليستد» لمسافة 1800 متر. وشهد السباقات وتوج الفائزين الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وفيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات الكأس، وعدد من المسؤولين.

وفي بقية الأشواط فازت بلقب الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» المهرة «العنود بي آر»، وظفر المهر «عفار الذهب» بلقب الشوط الثاني للخيول الأصيلة (المهور المبتدئة)، فيما توج «حفيد الخالدية» بلقب الشوط الثالث، في حين فاز الجواد «ميلك» بالشوط الرابع، وأحرز «متحد الخالدية» لقب الشوط الخامس.