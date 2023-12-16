هل تكتب مواجهة ليفربول الفصل الأخير لـ تين هاج مع مانشستر يونايتد ؟

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت مسألة استمرار المدرب الهولندي إريك تين هاج مع مانشستر يونايتد، محل شك من الجميع لما يعانيه الفريق في الموسم الحالي على كافة الأصعدة، إذ ودع دوري أبطال أوروبا من الباب الخلفي وانزلق بعيدًا عن المنافسة في البريميرليج.

جماهير مانشستر يونايتد تطالب بإقالة تين هاج من مانشستر يونايتد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الانتكاسة التي يمر بها الفريق، إذ ترى أن الوضع سيزداد سوءًا حال استمر المدرب الهولندي كمدرب للشياطين الحمر.

كانت الجماهير قد جددت طلبها بإقالة تين هاج عقب الخسارة الأخيرة من بايرن ميونخ الألماني والتي ألقت مانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا من الباب الخلفي بتذيل ترتيب مجموعته ليودع أدراجه للمنافسات المحلية ويترك منافسيه الثلاثة في المعترك الأوروبي.

إدارة مانشستر يونايتد لم تلتف ولم ترضخ لطلب الجماهير بعد الفضيحة الأوروبية، ليستمر تين هاج على رأس عمله دون اكتراس لما حدث، ولكن استمرار مسلسل انزلاقات كتيبة الشياطين الحمر قد يجعل إدارة النادي تغير موقفها وتطيح بالمدرب الهولندي.

وتبدو مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في كلاسيكو البريميرليج المقررة، مساء الأحد على ملعب أنفليد معقل الريدز، ستكون مصيرية في مشوار تين هاج، إذ من المتوقع أن لن تقبل كتيبة الشياطين الحمر إهانة جديد من الغريم التقليدي بعد سلسلة الانكسارات أمامه في السنوات الأخيرة.

وتأتي القمة المنتظرة في ظل انتعاشة يعيشها ليفربول في الأسابيع الأخيرة، إذ انتزع صدارة البريميرليج من منافسه أرسنال بفارق نقطة واحدة في الجولة الماضية، ويتطلع للحفاظ على الصدرة من بوابة مانشستر يونايتد.

لذا من المتوقع أن يرسم ليفربول ملامح الفصل الأخير للمدرب الهولندي تين هاج وطي صفحته مع مانشستر يونايتد.

ويتخبط مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي حيث تراجع للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات و7 هزائم، بينما يأتي ليفربول في الصدارة بفارق 10 نقاط كاملة.َ