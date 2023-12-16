أول رد فعل من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الأهلي الفوز على نظيره اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، صمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.



واستطاع علي معلول التقدم في النتيجة للأهلي من ركلة جزاء، بينما أضاف زميله حسين الشحات الهدف الثاني، فيما سجل إمام عاشور الهدف الثالث للمارد الأحمر.

بينما أحرز كريم بنزيما هدف تقليص الفارق، لتنتهي مباراة الأهلي واتحاد جدة بفوز الأول بنتيجة 3/1.

وضرب الأهلي موعدًا ناريًا أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

وكان الإعلامي السعودي وليد الفراج قد أثار الجدل قبل مواجهة الأهلي واتحاد جدة، حيث أشار في تصريحات مثيرة إلى أن المارد الأحمر لم يفز على العميد منذ أن كانت الكرة تُلعب بالجبس.

وليد الفراج يعلق على فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي

