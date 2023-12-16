إمام عاشور يوجه رسالة لـ كهربا بعد هدفه مع الاهلي في كأس العالم للأندية

وجه إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رسالة خاصة لـ محمود عبد المنعم كهربا، بعد هدفه في كأس العالم للأندية.

وأحرز إمام عاشور، هدف الاهلي الثالث في مرمى الاتحاد السعودي في أول مشاركة له ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 62 من زمن مباراة الاهلي والاتحاد السعودي، بتسديدة سكنت الشباك، بعدما استقبل تمريرة رائعة من كهربا.

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ونشر إمام عاشور، عبر خاصية “ستوري” على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة له رفقة كهربا، وعلق عليها:”يا بخت اللي أخوه كهربا”.

وحقق الاهلي الفوز على اتحاد جدة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الجمعة، على ملعب الجوهرة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وضرب الاهلي موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.