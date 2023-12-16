توتنهام المنقوص يفوز على نوتنجهام فورست بثنائية في الدوري الإنجليزي

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز على حساب نظيره نوتنجهام فورست بـ10 لاعبين بنتيجة هدفين دون مقابل، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وحل فريق توتنهام هوتسبير، ضيفًا على حساب نظيره نوتنجهام فورست، مساء الجمعة الموافق 15ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وافتتح ريتشارليسون، أهداف توتنهام في شباك نوتنجهام فورست في الدقيقة 45+2 قبل نهاية الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، نجح ديان كولوسيفسكي، في تسجيل هدف تأكيد الفوز لـ توتنهام في الدقيقة 65، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لـ إيف بيسوما في الدقيقة 70.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد توتنهام إلى 33 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، فيما يتوقف رصيد نوتنجهام عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.