هتافات داعمة لـ فلسطين من لاعبي الاهلي والجماهير في كأس العالم للأندية.. فيديو

وجه لاعبو النادي الاهلي وجماهيره، رسالة دعم ومساندة إلى فلسطين، عقب مباراتهم ضد الاتحاد السعودي في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية

والتقى النادي الاهلي بنظيره الاتحاد السعودي مستضيف البطولة، على ملعب الجوهرة المشعة، وخطف على حسابه بطاقة التأهل لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبعد انتهاء المباراة، ذهب لاعبو الاهلي للاحتفال مع جماهيرهم بعلم فلسطين، مع ترديد هتافات لدعم الشعب الفلسطيني، بعد الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

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وضرب النادي الاهلي موعدًا ناريًا مع فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها تمام الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي كاس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وثأر من نادي الاتحاد السعودي، بعد الهزيمة التي حققها في نسخة 2005 بهدف نظيف.

وسجل لـ الاهلي الثلاثي: علي معلول – حسين الشحات – إمام عاشور.