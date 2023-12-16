أول رد فعل من الخطيب بعد فوز الاهلي على الاتحاد في كأس العالم للأندية

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبين، بعد الفوز على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

وجاء قرار الخطيب بصرف المكافأة بعد الأداء المميز ‏الذي قدمه اللاعبون أمام الاتحاد السعودي، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في النتيجة المميزة.‏

وحرص الخطيب، على الذهاب إلى اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس، لتوجيه التحية لهم بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة.

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وحقق الاهلي الفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وضرب الاهلي موعدًا مع فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

ويعد الاهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023.