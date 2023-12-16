“كنت بهزر”.. الفراج: الاهلي حكاية ونريد مواجهة فريق آخر من مصر

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على الهزيمة القاسية التي تلقاها فريق اتحاد جدة أمام نظيره الاهلي بنتيجة 3 – 1 في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال “الفراج” في تصريحات تليفزيونية: “المصريين شوية عصبيين يا أخي.. الواحد ميعرفش يهزروا معاكم.. أنا كنت بهزر فقط واللي يهزروا معاكم تردوا عليه بالثلاثة”.

وأضاف: “فعلًا كنا بنهزر معاكم احنا آسفين نتراجع عن التصريحات”.

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وواصل: “الاهلي دا حكاية، هل ممكن نلعب مع بعض بدون الاهلي؟، ممكن نواجه فريق آخر من مصر.. لأن القميص الأحمر دا مشكلة كبيرة، كويس انها 3 فقط في تقدم بالنتائج”.

وأكمل موجهًا حديثه لنادي الاتحاد السعودي: “تعاقدت مع كريم بنزيما وكانتي وعبد الله وسعيد ومحمد وفي النهاية لم تستطيع الفوز”.

وأثار وليد الفراج في وقت سابق بتصريحات ساخرة من النادي الاهلي والكرة المصرية بعدما أرسل إليه أحد المتابعين خبرًا عن فوز سابق للمارد الأحمر على الاتحاد بخماسية نظيفة.

وافتتح معلول أهداف الاهلي في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني بالدقيقة 59، واختتم إمام عاشور ثلاثية الأحمر في الدقيقة 62.

فيما جاء هدف الاتحاد عن طريق كريم بنزيما في الوقت بدل الضائع ليفوز المارد الأحمر 3-1.

بتلك النتيجة يتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية ويضرب موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري.