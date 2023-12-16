مشجع اتحادي يحتفل مع جماهير الاهلي بهتاف “الكبسة راحت فين”.. فيديو

احتفل مشجع اتحاد جدة مع جماهير النادي الاهلي، بالفوز الذي حققه المارد الأحمر على حساب الفريق السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

وخطف مشجع الاتحاد السعودي الأنظار، بتواجده وسط جماهير الاهلي بعد المباراة، للاحتفال معهم بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، وردد هتافات “الطعمية راحت فين”.

كما قام مشجع الاتحاد بالهتاف مع جماهير النادي الاهلي بـ “بنزيما وينه كسرنا عينه”، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.

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وحقق الاهلي الفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وضرب الاهلي موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وستقام مباراة الاهلي ضد فلومينينسي، على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.