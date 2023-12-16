"ألف مبروك للملايين".. كيف علق وليد الفراج فوز الأهلي على اتحاد جدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على فوز الأهلي على اتحاد جدة والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وكتب وليد الفراج على حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "يحق لكل جماهير النادي الأهلي المصري أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الأحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها".

واختتم الفراج: "ألف مبروك للملايين من أنصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الأفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي".

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

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