فوز تاريخي على اتحاد جدة.. الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة السعودي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

افتتح علي معلول التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، ثم سجل حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 59، بعدها أحرز إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وسجل كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد في المباراة بالدقيقة 92.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، ويستعد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي.

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