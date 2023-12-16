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"لاعبو الأهلي رقم 1 في أفريقيا".. أول تعليق من الشناوي بعد الفوز على اتحاد جدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي عن الفوز على اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023.

وقال الشناوي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" : "لاعبي الأهلي رقم 1 في أفريقيا، نلعب منذ سنين في هذا المستوى، نحن نركز في عملنا فقط، نشكر جمهورنا على الدعم".

واختتم الشناوي: "في هذه النسخة نأخذ البطولة مباراة بمباراة، وحضّرنا بشكل جيد لكل التفاصيل منها ركلات الجزاء وتوفقنا اليوم".

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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