علي معلول: أشكر المدير الفني على الثقة لتسديد ضربة الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي عن الفوز على اتحاد جدة السعودي، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وقال معلول في تصريحات لقناة SSC السعودية: "مكسب كبير الليلة أمام فريق يضم مجموعة قوية من اللاعبين".

واختتم معلول: "أشكر المدير الفني على الثقة لتسديد ضربة الجزاء والحمدلله سجلت الهدف وبعد ذلك أصبحت المواجهة لصالحنا".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على اتحاد جدة في الدور الثاني من البطولة، بنتيجة 3-1.

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