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الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تستأنف اليوم السبت، مباريات الجولة السابعة عشر من الممتاز، حيث تقام 5 مواجهلت قوية، أبرزهم مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس .

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم 16 ديسمبر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

مانشستر ستي ضد كريستال بالاس - 5 مساء - beIN SPORTS 1
نيوكاسل يونايتد ضد فولهام - 5 مساء - beIN SPORTS 2
ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
بورنموث ضد لوتون تاون - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
بيرنلي ضد إيفرتون - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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