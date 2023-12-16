الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تستأنف اليوم السبت، مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام 5 مواجهلت قوية، أبرزهم مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس .
ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم 16 ديسمبر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:
مانشستر ستي ضد كريستال بالاس - 5 مساء - beIN SPORTS 1
نيوكاسل يونايتد ضد فولهام - 5 مساء - beIN SPORTS 2
تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
بورنموث ضد لوتون تاون - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
بيرنلي ضد إيفرتون - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1