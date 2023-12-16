الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تستأنف اليوم السبت، مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام 5 مواجهلت قوية، أبرزهم مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس .

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم 16 ديسمبر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

مانشستر ستي ضد كريستال بالاس - 5 مساء - beIN SPORTS 1

نيوكاسل يونايتد ضد فولهام - 5 مساء - beIN SPORTS 2

تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

بورنموث ضد لوتون تاون - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

بيرنلي ضد إيفرتون - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1