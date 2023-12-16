وزير الشباب والرياضة يتواصل هاتفيا مع بعثة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تواصل وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي هاتفيا مع خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلي في السعودية، عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثية والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأشاد أشرف صبحي بالأهلي، مشيرا إلى أنه يستحق الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الأداء المتميز والنتيجة الكبيرة.

وأكد صبحي أن كرة القدم المصرية تشهد تطورا ملحوظًا في كافة المستويات، كما أن فوز الأهلي يصب في مصلحة المنتخب الوطني، الذي يستعد إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحقق النادي الأهلي الفوز على اتحاد جدة السعودي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.



اقرأ أيضًا:

"العودة للديار".. كهربا وحجازي في كلاسيكو العرب