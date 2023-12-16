"كانوا يلعبون بسلاسة".. فابينيو يعلق على الهزيمة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة السعودي على الهزيمة من الأهلي في كأس العالم للأندية بثلاثية مقابل هدف.

وقال فابينيو في تصريحات عبر قناة SSC السعودية: "لم نستطع تقديم أفضل أداء لدينا في الدفاع أو الهجوم، فريق الأهلي لديه جودة عالية".

وأضاف: "في المقابل نحن تركنا مساحات بين خطوطنا، ولم نستطع خلق مساحات لنقل الكرة بين خطوط الأهلي، لاعبو المنافس دافعوا بشكل جيد، ولم ننجح في فرض أسلوب لعبنا، كنا نحتاج للضغط بشكل أكبر، واسترجاع الكرة أسرع".

وتابع: "لاعبو الأهلي كانوا يلعبون بسلاسة، وكنا نركض وراء لاعبيهم، متأخرين عنهم بفارق ثانية أو ثانيتين، علينا أن نرفع رؤوسنا".

واختتم فابينيو: "منذ أن جئت إلى هنا أعرف أن لدى الجمهور كثيرًا من الآمال، واليوم لم نكن في أفضل مستوى لنا هذا العام، وبالتأكيد ما حدث خيبة أمل كبيرة، لكن الموسم ما زال طويلًا".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب اتحاد جدة، بعد هزيمته بنتيجة 3-1.

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