مصدر يكشف لـ "الخليج 365" أول قرار من الخطيب بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر داخل النادي الأهلي لـ "الخليج 365" أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قرر صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق، عقب الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال المصدر: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على النزول إلى غرفة ملابس الفريق في واقعة لم تتكرر كثيراً لتهنئة الفريق بعد المباراة".

وأضاف: " الخطيب هنأ الفريق ولم يتحدث في أي أمور مالية، لكن خالد مرتجي أمين صندوق النادي أخطر خالد بيبو مدير الكرة بالأمر".

واختتم المصدر: "لائحة الفريق تمنح مكافأة 200 ألف لكل لاعب حال حصد الميدالية البرونزية".

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

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