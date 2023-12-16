شكرا لقرائتكم خبر عن مرتجى: حدثونى عن بنزيمة وكانتى وفابينيو ولكن الأهلى لديه أفضل اسكواد بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية، أن الأهلى قدم درسا كرويا ممتعا لجماهيره التى حضرت مباراة اتحاد جدة كأنها فى القاهرة وفرحة جماهير الأهلى الأهم.

وقال خالد مرتجى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الكل مركز جدا فى تحقيق شىء مشرف للأهلى، وأنا كنت واثق فى تحقيق الفوز لأن كل اللاعبين كان باين جدا عليهم التركيز والاهتمام بكل تفاصيل المباراة".

وأضاف خالد مرتجى: "كدنا نبكى بسبب فرحة جماهير الأهلى، والفوز على اتحاد جدة له مذاق خاص جدا، وخاصة أنه جاء فى وقت يمر الفريق بعدم توفيق، ولكن ربنا أسعدنا".

وتابع: "المباراة المقبلة أمام فلومينينسى فاصلة فى تاريخ الأهلى، ومن الغد هيبدأ التركيز فى كل التفاصيل من أجل كتابة التاريخ والوصول للنهائى لأول مرة فى تاريخنا".

واستطرد: "حدثونى عن بنزيمة وكانتى وفابينيو ولكن الأهلى يمتلك أفضل اسكواد فى افريقيا ولاعبين على أعلى مستوى ولا يهمنا أسماء الفرق الأخرى".

وأردف: "جماهير الأهلى حضرت المباراة وكأنها فى القاهرة، وكان لها دور كبير فى تشجيع الفريق وتقديم مباراة تليق بنا".

وعن كولر، قال: "كولر من أفضل المدربين الذين دربوا الأهلى على مدار تاريخه ويعمل 18 ساعة فى اليوم ولا يترك أى تفصيله ولكن غياب التوفيق أثر على الفريق فى الفترة الماضية".