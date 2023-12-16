شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: كولر تعامل بذكاء مع مباراة اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه دائمًا ما يكتب التاريخ ولا يعيش على الماضي، ووجه التهنئة للجماهير بعد الفوز الذي حققه الفريق بنتيجة 3/1 على اتحاد جدة، وحسم تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في السعودية.
وأضاف قمصان: الجهاز الفني نجح في التعامل مع مباراة اتحاد جدة بامتياز بداية من إبعاد اللاعبين عن أي ضغوط قبل المباراة، والتأكيد على ضرورة اللعب بشخصية الأهلي مع احترام الفريق المنافس.
وأشار المدرب العام إلى أن الجهاز الفني شدد على ضرورة تقديم المستوى الذي يليق بالنادي وبالفريق، بصفته ممثلًا عن قارة أفريقيا في البطولة، ومدافعًا بكل قوة عن كبرياء النادي.
وأشاد قمصان بذكاء مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لافتًا إلى أنه نجح في قراءة فريق اتحاد جدة.
وعن وجود أحمد نبيل كوكا في التشكيل الأساسي، قال المدرب العام إن كوكا لاعب شاب لديه من الحيوية ما يجعله قادرًا على تقديم الأفضل، ووجه له الشكر على الأداء الذي قدمه خلال المباراة، مشددًا في نفس الوقت على ثقة الجهاز الفني في كل اللاعبين.
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