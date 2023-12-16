شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يكشف سر بكائه بعد حصد جائزة رجل مباراة اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مروان عطية لاعب الأهلي، عن سبب بكائه بعد حصد جائزة رجل المباراة خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مروان عطية خلال المؤتمر الصحفي: "كأس العالم حلم لكل لاعب، وتفكيرنا منذ وصولنا في أول يوم إلى السعودية هو اللعب في نهائي البطولة".

وأضاف: "بكائي بعد الحصول على جائزة رجل المباراة شعور عظيم بعد الفترة الماضية التي كانت صعبة علي، وأشكر المدرب واللاعبين، والجائزة هي ترجمة لمجهود زملائي والفريق بالكامل".

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ووصل الأهلي إلى الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وسبق أن تأهل نادي الهلال السعودي ثلاث مرات، ومرتين لكل من كلوب أمريكا وباتشوكا ومونتيري من المكسيك وكاشيما انتلرز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.