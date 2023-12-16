شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة ساجرادا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، السبت، على ملعبه بعد الراحة التي منحها معتمد جمال للاعبين عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى، لالتقاط الأنفاس بسبب ضغط المباريات.

وقرر معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، غلق ملف مباراة المصرى البورسعيدى التي خسرها الأبيض بهدف نظيف الخميس الماضى، لتكون الهزيمة الأولى للمدرب منذ توليه القيادة الفنية للفريق بعد الفوز في خمسة مباريات متتالية في الدورى وكأس مصر وكأس الكونفدرالية.

وطالب معتمد جمال اللاعبين بنسيان الخسارة أمام المصرى من أجل التركيز فى مواجهة ساجرادا الأنجولى المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية، لا سيما أنه يرغب في مواصلة الصحوة القارية وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد 3 انتصارات أمام أبو سليم الليبى وسوار الغينى وبطل أنجولا.

ويدرس معتمد جمال إجراء تعديلات على تشكيل الفريق في مواجهة ساجرادا الأنجولى المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وينوى معتمد جمال تأمين دفاع الزمالك بتعديلات طفيفة فى التشكيل، خاصة أن المدير الفني يرغب فى استمرار الانطلاقة الأفريقية، التي بدأها بالفوز على أبو سليم الليبى ثم سوار الغينى، وأخيراً ساجرادا الأنجولى ليحصد العلامة كاملة ويتصدر المجموعة.