شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى بمونديال للأندية.. معلول يسجل ركلتى جزاء فى نسختين مختلفتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة ‏السعودي مساء اليوم الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول ‏إلى نصف نهائي البطولة.‏

ونجح علي معلول في التسجيل من ركلتي جزاء في نسختين مختلفتين في كأس العالم للأندية، ‏حيث سجل في نسخة 2022 في شباك ريال مدريد، وسجل في نسخة ‏‏2023 بمرمى الاتحاد السعودي.‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏