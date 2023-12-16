شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف دور الـVAR فى القرارات التحكيمية بمباراة الأهلى واتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الـ"VAR" ضرب موعدا للظهور المبكر والمؤثر في لقاء اتحاد جدة السعودي والأهلي في ربع نهائي مونديال الأندية، الذى أقيم مساء الجمعة بملعب الجوهرة المشعة، وانتهى بفوز الأحمر 3/1 ليتأهل لنصف نهائي البطولة.

وقال الخبير التحكيمى، في برنامج "صفارة عقل" بتليفزيون الخليج 365، إن الدولي الفنزويلي جيسوس فالينزويلا (40 عاما) ظهر بشخصية حاسمة ساعدته في السيطرة على مجريات المباراة وأحسن تقدير الأخطاء الفنية والعقوبات الانضباطية خلال فعاليات اللقاء، وذلك من خلال التطبيق الجيد للقانون.

وجاءت أبرز القرارات الفنية والإدارية المؤثرة في المباراة في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، حيث احتسب الحكم مخالفة بلمسة يد على مدافع اتحاد جدة، والـ"VAR" تدخل واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة، وعاد واحتسب ركلة جزاء للأهلي طبقا للقانون، ثم عاد الـ"VAR" للظهور المؤثر في الدقيقة 48 واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة للتأكد من وجود لمسة يد على مدافع الأهلي محمد عبد المنعم، ليعود الحكم أيضا ويحتسب ركلة جزاء صحيحة على الأهلي.

في الدقيقة 90 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه موديست لاعب الأهلي، لاستخدام الكوع مع أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثي الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور وكهربا مقابل إنذار وحيد لاتحاد جدة من نصيب البرازيلي فابينيو.

وقد أحسن الحكم تطبيق إتاحة الفرصة وسمح باستمرار أكثر من مرة بشكل جيد، كما سمح بالتنافس العادل على الكرة والالتحام المشروع وأحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

المساعدان ظهرا بيقظة وتمركز جيد وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة بشكل جيد، كما أشارا إلى 6 حالات تسلل طبقا للبروتوكول، وتعاون الثنائي مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، الحكم الرابع سيطر على المنطقة الفنية، وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

ثنائي الـ"VAR" تعاون رائع مع الحكم في إدارة اللقاء ومراجعة صحيحة للأهداف وركلات الجزاء والطرد طبقا للبروتوكول.

أدار اللقاء طاقم حكام يضم كلا من الفنزويلي خيسوس فالينزويلا، والثنائي خورخي أوريجو مارتينز و توليو مورينو مساعدين، بينما تولى مهام الحكم الرابع كامبل كاوانا، وثنائى الـ"VAR" بروك مايو وجوان سوتو.